[Programme] Discussions avec la France, Fonds de secours… : Cinq choses à retenir du projet de Daouda Ndiaye

Dans son programme, Daouda Ndiaye annonce vouloir "mettre sur place des fonds de souveraineté nationale et de solidarité, également appelés "Fonds de secours", dotés d'une capacité de 1 500 milliards, adaptable en fonction des ressources naturelles disponibles". Ces fonds viseront à assurer une résilience rapide, promouvoir l'équité nationale, et offrir un soutien adéquat face aux calamités naturelles, aux catastrophes liées à la migration irrégulière des jeunes, à l'autonomisation des femmes, etc., note le Dr Ndiaye dans son projet.