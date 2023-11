Dissensions internes suite au choix d’Amadou Ba : Lamine Bara Gaye donne un coup de pied dans la fourmilière

Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Mohamed Boun Abdallah Dionne ne sont pas les seuls à s’opposer au choix d’Amadou Ba. À en croire l’adjoint au maire de Mbacké et membre de la mouvance présidentielle, Lamine Bara Gaye, d’autres responsables tapis dans l’ombre ont décidé de ne pas s’engager pour l’élection du candidat de BBY.















D’après le directeur du Sneips qui donne ainsi un coup de pied dans la fourmilière, ces derniers seraient embusqués « dans l’appareil gouvernemental et étatique ».













Invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm, Lamine Bara Gaye n’a pas porté de gants pour assener ses vérités à ces responsables encagoulés. « Je reconnais qu’il y a des problèmes », avoue-t-il d’emblée. « Le choix d’Amadou Ba n’a pas été facile pour le président Macky Sall et les autres leaders. Parce que notre appareil politique l’Apr et la coalition Benno Bokk Yakaar disposent de plusieurs personnalités qui, du point de vue de leur parcours et de leur profil, pouvaient porter cette candidature. Mais le président a mis un mécanisme inclusif qui lui a permis d’écouter tous les candidats avant de porter son choix sur Amadou Ba. À partir de ce moment, je pense que la page devait être tournée et tout le monde devait se ranger derrière Amadou Ba », concède cet ancien membre de l’AFP. Malheureusement, constate-t-il, « ce n’est pas le cas ».









Selon lui, le grand problème, ce n’est pas ceux qui ont quitté la mouvance présidentielle et acté leur candidature. « Ce qui est problématique, ce sont ceux-là qui sont encore dans la coalition à des positions insoupçonnées dans l’appareil gouvernemental et étatique qui n’ont pas encore posé d’actes montrant qu’ils portent la candidature d’Amadou Ba », dénonce-t-il.









Enfonçant le clou, Lamine Bara Gaye lâche : « Nous sommes des hommes politiques. Nous devons avoir le courage de lire le climat politique et ce qui se passe dans notre coalition. Si ce que je dis n’est pas vrai, que mes camarades me le disent. Il y a des ministres et des directeurs généraux qui sont encore silencieux sur la candidature d’Amadou Ba. »