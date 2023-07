Dissolution de l'Assemblée nationale : As Babacar Guèye (Rewmi) fustige la modification de l'article 87 de la Constitution





Faisant partie des sujets mis sur la table lors du Dialogue national, la modification de l'article 87 de la Constitution a été source de polémique.





En effet, lors de cette concertation initiée par le chef de l'État, les plénipotentiaires de l'opposition n'avaient pas eu de consensus autour de la question et grande a été leur surprise de voir le projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale.





Ainsi, ce pôle de l'opposition va se réunir aujourd'hui pour traiter la question relative à la modification de l'article 87, informe As Babacar Guèye, le secrétaire national chargé des élections et représentant du parti Rewmi au Dialogue politique.





"L'article 87 était dans les points à discuter pendant le Dialogue national initié par le chef de l'État Macky Sall. Cependant, par défaut de consensus pendant la plénière de la Commission du dialogue politique, ce point a été versé dans la corbeille du comité de suivi. Elle devait être l'objet de discussion entre les plénipotentiaires élus par les différents pôles. Ce qui s'est passé est que l'information que nous avons reçue de nos mandants, c'est qu'il n'y a pas eu consensus autour de cela. Mais curieusement, le projet de loi a été élaboré parlant de la dissolution de l'Assemblée nationale en moins de deux ans. C'est-à-dire une retouche de l'article 87", dit-il sur iRadio.





As Babacar Guèye révèle que "les plénipotentiaires de l'opposition se préparent à tenir une rencontre pour discuter autour de cela et fustiger par la même occasion cet état de fait, car en vérité, il n'y a pas eu de consensus. Donc, rien ne peut présager véritablement de pondre un projet sur cette question qui est de dissoudre l'Assemblée nationale. Ceci pour dire que dans les jours à venir, les choses vont être plus claires".





Cependant, renseigne-t-il "l'opposition qui était au dialogue, par le biais des plénipotentiaires, était fondamentalement contre la révision de l'article 87".