Dissolution de Pastef : Taxawu Sénégal déplore une atteinte à la liberté d'association

Dans un communiqué officiel, le mouvement politique Taxawu Sénégal exprime sa vive inquiétude face à la situation politique nationale qui déchire actuellement le pays. Les récents événements, tels que l'arrestation et le mandat de dépôt décerné à Ousmane Sonko, ainsi que l'acte de dissolution du parti politique Pastef Les Patriotes, ont suscité une réaction ferme de la part de l'organisation.





Le mouvement dirigé par Khalifa Sall condamne avec véhémence ces décisions, qu'il estime être en contradiction avec les principes fondamentaux de la démocratie, de la liberté d'association et de l'État de droit. Selon eux, de telles actions portent atteinte aux fondements même du système démocratique du pays.





« Nous sommes profondément préoccupés par ces mesures arbitraires qui sapent les principes démocratiques et mettent en péril l'équilibre de notre société », a déclaré un porte-parole de Taxawu Sénégal.





Dans le même temps, l'organisation exige la libération immédiate du président Ousmane Sonko et appelle au rétablissement des droits du parti Pastef Les Patriotes. Pour Taxawu Sénégal, cette dissolution représente une attaque directe contre la diversité des opinions politiques, ce qui nuit à l'expression démocratique au sein du pays.





« Nous demandons instamment que la justice soit rendue et que l'État de droit soit respecté, afin de préserver les valeurs démocratiques et garantir une société juste et équitable pour tous », a ajouté le porte-parole.