Dissolution du Pastef : l’opposant gambien Halifa Sallah parle d’un risque majeur que court le Sénégal

Au Sénégal, le Pastef, principal parti d’opposition, a été dissous le 31 juillet dernier. Le ministère de l’intérieur reproche à la formation politique d’avoir appelé à des mouvements insurrectionnels. Son président Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt dans la foulée.





En Gambie, la dissolution de ce parti d’opposition ne laisse pas de marbre le leader du People’s Democratic Organisation for independence and Socialism, Halifa Sallah.





Asile politique





Lors d’une récente conférence de presse, l’opposant gambien a alerté sur le risque d’isolement du Sénégal sur la scène internationale. En effet, pour le député, le président Macky Sall pousse les membres du parti, notamment les jeunes, à demander l’asile politique en Europe. Et le vieux continent, déjà débordé par l’immigration pourrait adopter une posture critique à l’égard de Dakar, au point de prendre ses distances, avec lui, puisqu'il est très attaché à la démocratie.





« Donc pour l’essentiel, le président Macky Sall se dirige vers un véritable isolement international. S’il a des conseillers, ils lui feront bien comprendre que cette décision n’est pas dans l’intérêt du Sénégal, n’est pas dans l’intérêt de son parti, n’est même pas dans son propre intérêt. Donc elle devrait rapidement être inversée, surtout qu’elle crée de l’agitation. Je souligne juste qu’au niveau international, le Sénégal sera très isolé parce qu’il n’est plus normal dans aucune République d’interdire les partis politiques » a déclaré Halifa Sallah selon le média en ligne gambien The Point.





« C’était notre position et c’est toujours notre position »