Dissolution du Pastef, possibilité de dialogue avec Sonko : L’avis tranché d'Aly Ngouille Ndiaye

Pour la dissolution d’un parti, il y a beaucoup de paramètres que le ministre de l’Intérieur prend en compte, selon le ministre de l’Agriculture. Aly Ngouille Ndiaye était l’invité du "Jury du dimanche" sur iRadio.





Au regard de la loi qui régit les partis politiques, beaucoup d’entre eux peuvent être dissous actuellement, dit-il. Cela, poursuit-il, pour plusieurs raisons. Il suffit de voir les motifs qu’il y a sur cette loi. Malheureusement, la décision est tombée sur le Pastef/Les patriotes.





Il souligne que nous sommes dans un pays qui a des règles et des normes et si toutefois le parti d'Ousmane Sonko n’est pas d’accord, il peut déposer un recours conformément à la loi.





Interpellé sur de probables discussions entre Macky Sall et Ousmane Sonko, Aly Ngouille n’exclut pas totalement cette hypothèse. «J’ai été ministre de l’Intérieur et pendant que ça chauffait dans la rue, je négociais avec des responsables de l’opposition. Aujourd’hui, certains d’entre eux sont membres de notre coalition ou de notre parti. Nous sommes en politique, nous sommes des acteurs, on ne peut pas ne pas discuter, dialoguer», dit-il.