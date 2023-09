Divorce entre Youssou Ndour et BBY : Fekkee Ma Ci Boolé en phase avec son président

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Conseil exécutif du mouvement Fekkee Ma Ci Boolé, réuni ce jeudi 7 septembre 2023, manifeste son soutien total à Youssou Ndour, suite à sa démission de ses fonctions de ministre conseiller et de membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar.