Djidiack Faye (candidat) sur le refus de la Dge : "On a un État qui refuse d'exécuter ses propres ordres"





"Je suis Ousmane Sonko", a déclaré Djidiack Faye, candidat à la Présidentielle de 2024, qui témoigne sa solidarité au leader de l'ex-Pastef victime, selon lui, d'un "acharnement".





En effet, analysant les explications apportées par la Direction générale des Élections (Dge) pour justifier son refus de délivrer au mandataire d'Ousmane Sonko ses fiches de parrainage, l'ancien agent de la primature limogé par Macky Sall en 2005, juge cette décision de Tanor Thiendella Fall "arbitraire et regrettable".





"On a un État qui refuse d'exécuter ses propres ordres. Je suis Ousmane Sonko. Si Abdoulaye Wade s'était acharné de la sorte sur Macky Sall, il ne serait pas là aujourd'hui. Le retrait des fiches de parrainage n'a rien à voir avec la validation d'une candidature qui est du ressort du Conseil constitutionnel. L'acte du juge Sabassy Faye doit être exécuté. Je ne peux pas comprendre qu'une administration se contredit. C'est regrettable", lâche-t-il sur le plateau de l'émission "Objection" sur Sud FM.





Dans son offre programmatique pour les prochaines joutes présidentielles, Djidiack Faye propose de réformer cette administration inféodée à l'Exécutif, foulant aux pieds les règles de droit. "Le premier de l'Administration sénégalaise, c'est Monsieur le Président de la République Macky Sall. Quand il parlait de gouvernance sobre et vertueuse, on s'attendait à une administration républicaine qui agit sur l'équité et la justice sociale. Depuis 2015 nous avons vu des actes de forcing et de manque de culture républicaine", constate M. Faye pour le dénoncer.