Doolel PIT : « Macky Sall n’a aucune volonté de quitter le pouvoir »

Après Mary Teuw Niane, le CPR Doolel PIT revient à la charge et invite les Sénégalais à ne pas dormir sur leurs lauriers. Selon ce parti, à travers une note rendue publique, « Macky Sall n’a aucune volonté d’abandonner le pouvoir. Il se prépare à l’usurper. Et ceci au mépris de la vie des Sénégalaises et des Sénégalais, de notre démocratie, de la République et de l’unité nationale. Son appel au dialogue, sa promesse de libérer les otages politiques et son projet de loi d’amnistie ne sont que poudre aux yeux. Des minables tentatives d’installer la chienlit pour ensuite se présenter comme le sauveur ».











Selon Doolel PIT, « le vocabulaire de Macky Sall trahit ses intentions. Il emploie les mots d’un sombre passé. Les expressions de la période de la pacification coloniale française. Ceux que l’administrateur colonial Faidherbe utilisait pour désigner les brimades, les humiliations, les déportations et les meurtres de nos ancêtres résistants. Les mots désignant les incendies de villages qui refusaient de payer le tribut à l’État colonial ».









Par ailleurs, il précise que « dans son entreprise morbide de liquider les acquis démocratiques de notre pays, le président Macky Sall bénéficie encore du soutien des appareils bureaucratiques des partis de?gauche?et les pêcheurs en eaux troubles prétendument spoliés. La direction du PIT-Sénégal, après avoir troqué la ligne de la Révolution nationale démocratique au profit d’une Stratégie de large rassemblement galvaudée faux-nez d’un compagnonnage subalterne avec les franges réactionnaires de la bourgeoisie politico-bureaucratique - se fait le porte-parole du camp de la violence d’État, de la dictature rampante, d’abandon de veuves de soldats disparus dans des circonstances troubles, et de la démission nationale ».









D’ailleurs, le Comité pour la plateforme de réflexions (CPR) Doolel PIT-Sénégal exhorte les démocrates, les patriotes et les travailleuses et travailleurs à s’organiser en comité de défense de la République. Il invite le Conseil constitutionnel à prendre ses responsabilités en fixant une date pour l’élection présidentielle. Non sans appeler les militants du PIT-Sénégal à rejoindre, comme le CPR Doolel PIT-Sénégal, les forces démocratiques et patriotiques qui luttent pour mettre en échec la tentative de confiscation du pouvoir par Macky Sall.













Sur le même volet, il exige du président Macky Sall une attitude en conformité avec les charges de sa fonction?et que le 2 avril 2024, quelle que soit l’évolution du processus électoral enclenché par le Conseil Constitutionnel, son mandat à la tête du Sénégal prend fin.