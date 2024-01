Dotation annuelle à l’assistance judiciaire: Macky Sall va allouer près de 2 milliards aux avocats

Les avocats n’ont pas «encore» reçu les dotations relatives aux années 2021, 2022, et 2023. « Nous disposons d’une dotation annuelle a? l’assistance judiciaire que vous avez bien voulu porter a? la somme de 600.000.000 FCFA en 2020. Mais les règlements ne sont pas réguliers. Nous nous permettons toutefois de rappeler que le Barreau est un acteur majeur du service public de la justice, une institution qui n’est pas toujours mise dans les conditions d’exercer pleinement sa mission au service de la société? et d’une justice de qualité? », a déclaré le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mamadou Seck, à l’endroit du Président de la République, Macky Sall, au cours de la Rentrée des cours et tribunaux, jeudi dernier, à la Cour suprême.







La robe noire d’enchaîner : « Nous sommes confrontés, aussi, aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d’une école d’avocats pour la préparation a? l’examen du Certificat d’aptitude a? la profession d’avocat (Capa), la formation initiale et la formation continue. Nous avons relevé tous les efforts que vous avez consentis pour mettre a? notre disposition un terrain d’un hectare a? Diamniadio et une aide financière de cinq cent millions de francs CFA qui représente le quart du budget de financement ». Puis, Me Seck dira : « Mais croyez-bien que c’est un véritable challenge pour notre Barreau de trouver les moyens financiers complémentaires, alors que notre préoccupation est, a? la fois, de mettre a? la disposition des justiciables, des avocats en mesure de les défendre et, surtout, de contribuer, autant que possible, a? l’emploi des jeunes. Car l’école a en perspective, pour ses débuts, le recrutement et la formation d’au moins 100 jeunes pour la préparation a? l’examen du Certificat d’aptitude a? la profession d’avocat ».