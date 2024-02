Double nationalité : Anta Babacar Ngom répond aux «allégations»

« Je n’ai qu’une seule nationalité ». La réponse est servie par la candidate à l’élection présidentielle, Anta Babacar Ngom. La fondatrice du mouvement « Alternative pour la relève citoyenne » (ARC) répond ainsi aux allégations concernant la double nationalité frappant certains candidats dans la liste des 19 retenus par le Conseil constitutionnel.



« Je déclare avec fermeté que je respecte pleinement la loi et que je n’ai qu’une nationalité, qui est sénégalaise. Je n’ai jamais eu d’autre nationalité », jure-t-elle dans un entretien accordé à L’Observateur.



La directrice générale du groupe Sedima d’ajouter : « Je suis fière de ma nationalité sénégalaise et je m’engage à servir mon pays avec dévouement et intégrité. Les allégations de double voire triple nationalité sont infondées. En tant que candidate, je suis soumise aux mêmes lois et exigences que toit citoyen sénégalais. »



Elle assure en ce sens avoir « fait face à toute enquête ou vérification pour prouver (sa) nationalité exclusive. »



Après la retrait de Rose Wardini, en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise, Anta Babacar Ngom est la seule femme dans la course à la présidentielle.