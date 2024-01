Double nationalité de Karim Wade : Des libéraux de Thiès s’insurgent contre Thierno Alassane Sall





Les libéraux de Thiès s'insurgent contre Thierno Alassane Sall qui a déposé un recours ce matin au Conseil constitutionnel pour dénoncer la double nationalité de Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024.





Très remontés, ces libéraux mettent à terre les accusations de Thierno Alassane Sall sur leur leader. Ils soulignent que Karim Wade n'a jamais eu de double nationalité. Ndiaga Diaw, le secrétaire général de la fédération urbaine du PDS (Parti démocratique sénégalaise) de Thiès révèle que le fils de Maitre Abdoulaye Wade a renoncé à sa nationalité française depuis 2019.





« J’ai été surpris par la déclaration de Thierno Alassane Sall, quand je l'ai entendu parler, parce que Karim Wade n'a jamais eu de double nationalité. Karim Wade est binational ; il est né en France et sa mère est française. Donc, automatiquement, il bénéficie d'une nationalité française. Mais depuis 2019, il a écrit aux autorités françaises pour renoncer à sa nationalité française. Dès lors qu'il a renoncé à sa nationalité française, il devient exclusivement sénégalais et l'article 5 de ce même code dit : est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais. Aujourd'hui, qui peut me dire qu’Abdoulaye Wade n'est pas sénégalais ? Ce que TAS a fait, c'est irresponsable. C'est une attaque parce qu'il a dit ce qu’Amadou Ba n'ose pas dire. Des responsables de son parti m'ont appelé pour me présenter des excuses et me dire qu'il a fait cette sortie malgré lui, car c'est le système qui lui a demandé de faire ça. C'est méchant et honteux de sa part », a déploré le secrétaire général de PDS de Thiès sur RFM.