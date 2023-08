Double nationalité de Karim Wade : Doudou Wade corrige Me Moussa Diop

Pour Me Moussa Diop, le président d’AG/Jotna, abordant l’actualité politico-judiciaire, face aux rédactions du groupe Emedia Invest, Karim Wade ne doit pas et ne peut être candidat au Sénégal. La polémique autour de la double nationalité du fils de l’ancien président sénégalais, Me Abdoulaye Wade, 2000-2012, enfle depuis lors.



Monté au créneau, l’ancien président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Doudou Wade est convaincu que Me Moussa Diop a commis une erreur. Ce dernier s’est trompé lourdement, assène-t-il, sur les ondes de la Rfm.



Il explique : « Me Moussa Diop sait qu’il s’est trompé. S’est-il trompé par erreur ? Ou veut il mener un combat politique derrière cette affirmation gratuite ? Karim Wade n’a pas une double nationalité. »



Avant de poursuivre : « Me Moussa Diop est juriste. Il se dit avocat. Je ne pense pas qu’il soit un avocat des frontières. Il sait que Karim Wade est binational. Il est venu avec ces deux attributs au moment de sa naissance : père sénégalais et mère française. »