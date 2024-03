[Programme] Doublement des capacités, restauration des sociétés nationales, audit et sécurisation des contrats : Le Plan Énergies 2030 de Khalifa Sall

A l’instar d’autres secteurs essentiels à notre économie, « nos ressources énergétiques, minières et naturelles demeurent paradoxalement extraverties » assure Khalifa Sall. Leur exploitation a été jusque-là quasi-exclusivement profitable aux partenaires étrangers, sans considération des possibles usages domestiques susceptibles de transformer radicalement la vie de tous les Sénégalais. C’est pourquoi le candidat veut faire de nos ressources énergétiques, minières et naturelles un vecteur de développement économique et social. Dans son projet, il veut doubler la base installée pour atteindre 3000 mégawatts en construisant, 2 nouvelles centrales électriques à gaz de 300 mégawatts, 4 centrales solaires incluant un système d’accumulation 120 mégawatts, 2 centrales éoliennes de 300 mégawatts.



Aussi Khalifa Sall veut sécuriser et développer les retombées nationales du pétrole et du gaz, auditer et assurer la sécurisation des contrats pétroliers et gaziers, assurer l’effectivité du plan de production du gaz naturel liquéfié et la production de pétrole. Le candidat a pour ambition de restructurer la gestion des sociétés nationales du secteur (Senelec, Sar, Petrosen) de cibler et développer les unités de pétrochimie, mais également lancer une “PétroVille”, avec les acteurs de la filière (majors, sous-traitants fournisseurs, industrie de transformation, Écoles et centre de formation).