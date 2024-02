Dr Abdourahmane Diouf : "Nous sommes foncièrement contre toute idée de report de la Présidentielle"

Le Dr Abdourahmane Diouf, leader du parti Awale, a donné sa position sur le possible report de la Présidentielle. Malgré son élimination de la course lors de l'épreuve du parrainage, le Dr Diouf ne souhaite pas un report du scrutin prévu le 25 février prochain.