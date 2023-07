Dr Babacar Diop dégaine sur les leaders de Yaw

Le leader des Forces démocratiques du Sénégal (Fds)/Les Guelwars, Dr Babacar Diop, garde ses distances avec les leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw). Une coalition de l’opposition dont il est membre.



Invité des rédactions d’E-media hier, le maire de Thiès dénonce : “Yaw n’est pas l’instrument d’une seule personne. C’est un grand projet mais, malheureusement, les valeurs et les principes qui ont fondé cette coalition n’ont pas été respectés.” Parce que, justifie-t-il : “Yaw ne fait pas dans la démocratie et ni dans le pluralisme.” Avant de dégainer : “J’ai eu à vivre certaines choses avec eux et je sais qu’en matière de démocratie, ils ne sont pas mieux que Macky Sall. Je suis un homme libre et personne ne peut m’imposer une pensée unique.”



D’ailleurs, poursuit le maire de Thiès : “Je ne suis pas convoqué depuis le mois de mai. Quand je m’engageais en politique, je ne leur avais pas demandé leur avis. J’assume ce que je dis. Dieu a fait que je n’ai jamais eu à baisser la tête devant un compagnon politique, que cela soit au Ps ou à Yewwi, ou encore avec Idrissa Seck. Et jusqu’à l’extinction du soleil, je regarderai les yeux dans les yeux, les gens de Yewwi. Avec ou sans Yaw, je déroule mon programme et ma pensée”.



S’il parvient à franchir l’obstacle du parrainage, Dr Babacar Diop serait l’un des plus jeunes candidats à la présidentielle du 25 février 2024.