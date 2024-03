Dr Cheikh Omar Diallo : "Probablement, un inspecteur des impôts et domaines sera élu président"

Dans quelques jours, les Sénégalais iront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Invité à faire un pronostic lors de son entretien avec Seneweb, le Dr Cheikh Omar Diallo, fondateur et président de l’Ecole d’Art Oratoire et de Leadership (EAO-Afrique) par ailleurs Docteur en Science politique et Expert en Communication et Leadership, a misé sur un inspecteur des impôts et domaines.







"Permettez moi de faire un petit détour avant d’évoquer le grand soir. Voyez ! 2024 est une année d’épreuves pour les démocraties et l’année-record des élections. Un habitant de la Terre sur deux devrait aller aux urnes. Quatre milliards de personnes sont concernées, soit plus de la moitié de la population mondiale. Au cœur de cette super-année électorale – 80 élections environ - il faut compter des élections dans les dix nations les plus peuplées du globe, une quarantaine de scrutins en Europe et plus d’une vingtaine en Afrique (…) Deux certitudes se dégagent : D’une part, Vladimir Poutine est déjà réélu sur un score de 90% pour un cinquième mandat. Un non-évènement. Tandis que les chances de victoire de Donald Trump sont intactes. D’autre part, la montée des populismes sera inquiétante. Au Sénégal, probablement, un Inspecteur des impôts et domaines sera élu. Qui votera verra !", a-t-il déclaré sur Seneweb.





Sur les 19 candidats à la Présidentielle, 3 sont issus des impôts et domaines : Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye et Mame Boye Diao.