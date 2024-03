Dr Momar Thiam : "Même une équipe de '11' Macky Sall n'aurait pu résister à Sonko - Diomaye"









Qu'il soit Amadou Ba ou même Macky Sall, personne n'aurait pu résister au tandem Bassirou Diomaye Faye - Ousmane Sonko lors de cette présidentielle. C'est l'avis de Momar Thiam, expert-consultant en communication politique et premier conseiller spécial en charge de la communication du président Abdoulaye Wade nouvellement élu en 2000.





"Même une équipe composée de « onze » Macky Sall sur un terrain de football électoral n’aurait pas pu résister au rouleau compresseur du phénomène « Pastef ». Parce que la marche révolutionnaire du duo « Diomaye-Sonko » était irréversible vers le Palais de la République. Même au-delà de cette coalition « Diomaye-Président », Macky Sall serait d’abord confronté non pas à l’opposition politique mais surtout à la société civile qui avait exporté le combat contre le troisième mandat au niveau international. Raison pour laquelle les Américains avec Anthony Blinken et même leur Sénat avaient alerté pour dissuader le Président Macky Sall de faire un forcing. Ensuite, l’opposition dans sa pluralité et l’opinion dans ses différentes composantes allaient mener un combat de principe et de survie politique qui n’épargnerait personne", a rappelé l'expert.





Le Dr Momar Thiam d'ajouter que si le président Sall avait forcé un troisième mandat pour tenter de battre Sonko - Diomaye, il se serait politiquement suicidé.