Droit de réponse] «Mme Aminata Touré n'a jamais convoqué la Rts et le journal le Soleil pour désinformer» (Cellule com' Mimi 2024)

Dans une chronique intitulée « Au-delà de Yaxam et Mimi, le mythe du média public » publiée ce mardi 5 décembre 2023, Seneweb a analysé le jeu de ping-pong entre le Directeur du Soleil et l’ancienne première ministre, en mettant le curseur sur les rapports à géométrie variable (qui change selon le bord politique) entre les politiques et les médias publics.





Étayant son propos, Seneweb a rappelé que Mimi Touré qui voue (aujourd’hui) aux gémonies ce média public pour sa Une du 27 novembre « Amadou Ba est à 3 782 052 parrains », avait convié cette même presse publique à la veillée électorale lors des élections législatives du 31 juillet 2022 au siège de l’Apr pour lire « les résultats compilés par son camp et qui donnaient Benno vainqueur du scrutin ».





En réplique à cette chronique, la cellule de communication de la coalition Mimi2024 a servi cette réponse ci-après que nous publions in extenso.





Droit de réponse de la Cellule Communication de Mme. Aminata Touré, candidate de la Coalition Mimi2024









"Mme Aminata Touré n’a jamais convoqué la RTS ou le journal le Soleil en exclusivité pour désinformer les sénégalais comme le quotidien public (financé par nos impôts), « Le Soleil » l’a fait en annonçant à sa UNE les 3,7 millions de parrains fictifs de Amadou Ba.









En 2022, Mme Aminata Touré, alors tête de liste de la Coalition Benno Bokk Yakaar, a tenu un point de presse le soir des





élections législatives avec l’ensemble de la presse sénégalaise et étrangère en faisant le point provisoire des départements gagnés en l’état des informations reçues par les représentants départementaux collectant les resultats provisoires. Mme Aminata Touré a tenu une seconde conférence de presse le lendemain avec toute la presse et a reconnu la défaite de Benno Bokk Yaakar dans le département de Goudomp suite au décompte final intervenu au petit matin.





Voilà la réalité des faits.





Il faut d’ailleurs noter que les responsables de Benno Bokk Yaakaar de ce même département de Goudomp, malgré cette défaite de 2022 ont déclaré des parrainages astronomiques qui n’existent que dans leur imagination.





Tout ce qui est demandé au journal « Le Soleil » c’est d’aller s’expliquer à la Justice sur la diffusion de la fausse nouvelle des 3,7 millions de parrainages de Amadou Ba, chiffre impossible, contesté d’ailleurs publiquement par un responsable de la coalition BBY."





La cellule Communication de Mimi2024