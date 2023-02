Eau et assainissement : Un investissement de plusieurs milliards

La région de Thiès s’enorgueillit de son «Projet d’assainissement des eaux usées de Joal-Fadiouth d’un coût de 6,1 milliards F CFA», de la «réalisation de 10 km de réseau d’adduction d’eau (Tattaguine Sérère, Tattaguine Bambara, Nguémé, Yabo, Sao Kom, Ndiéfer, Sessène) pour 135 millions F CFA», du «lancement d’un programme d’assainissement d’un coût de 4,3 milliards F CFA», de l’«assainissement (réalisation de conduites, branchements à l’égout, nouvelles stations de pompage, édicules scolaires, une station d’épuration d’une capacité de 2 100 m3/j qui concernent 22 000 personnes à Tivaouane)», du Projet «Sandiara ville propre» pour 102 millions F CFA.