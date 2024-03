[Campagne] Économie : Aliou Mamadou Dia veut instaurer la préférence nationale

Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia compte faire de la jeunesse un pilier central de son programme de développement. A Fass Mbao ce lundi, il a expliqué les différents pans de son programme "Nit ak Natangue" réparti en quatre points.











"Le premier prend en charge le développement du capital humain qui intéresse essentiellement les jeunes et aborde les questions de formation, de l'insertion professionnelle, l'autonomisation des femmes, leur leadership", a expliqué Aliou Mamadou Dia.









Le deuxième pilier de son programme concerne la "gouvernance participative". Pour Aliou Mamadou Dia, "tout le monde doit contribuer à la marche, à la gestion du pays, la mise en place d'institutions fortes, la réforme de l'administration".









Pour le troisième point de son programme, il s'agira d'économie. Le candidat explique : "Que la croissance soit ressentie. Que la préférence nationale soit mise en avant notamment pour le privé. Il est prévu des réformes pour l'élevage, la pêche et ainsi booster la production. Renforcer l'industrie. Ici à Mbao se trouvaient les Industries chimiques du Sénégal (ICS). Cette industrie est aujourd'hui entre les mains des étrangers comme la plupart de nos industries. Je m'engage à booster la production de la matière première et créer ainsi des emplois et régler la question du chômage. Le secteur tertiaire doit être investi par le secteur privé que nous comptons aider à le faire."









Avec ces mesures, Aliou Mamadou Dia vise l'éradication du chômage chez les jeunes mais aussi donner un frein à la migration irrégulière. Le candidat du PUR a appelé à la jeunesse à rester au Sénégal et à participer au développement de ce pays.