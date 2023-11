Économie sociale et solidaire : Plus de 14 milliards pour le département de Victorine Ndèye

Le budget du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire est arrêté à 14 954 041 587 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Il est réparti en trois programmes pour l’exercice 2024. Il s’agit du Programme pilotage, coordination et gestion, de celui chargé de la promotion de la microfinance et du Programme de promotion de l'économie sociale et solidaire.





En effet, Victorine Enquediche Ndèye, qui fait face aux parlementaires pour l’examen du budget de son département, a souligné que « le secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), articulé à l'initiative majeure PSE-ESS, s'inscrit comme le modèle entrepreneurial à même de donner les moyens de la pleine exploitation du potentiel de nos terroirs ». Avant de se réjouir du niveau satisfaisant pour l'exécution budgétaire au titre de l'année 2023.





Le département de l’Économie sociale et solidaire s'inscrit dans le renforcement de l'inclusion financière des populations par une amélioration continue de l'accès aux services financiers en zones rurales et périurbaines. En outre, la mise à disposition des ressources à des taux de sortie de 6 % participera à une baisse sensible des coûts du crédit », selon la ministre parlant ainsi des perspectives.