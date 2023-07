Écrivains du palais : La nouvelle fonction sous Macky Sall (Par Mbaye Sadikh)

Sous le régime de Wade, le Sénégal a connu la presse du palais composée entre autres des journaux : Le Messager, Il est midi, Express News… Sous Macky Sall, on a eu droit à ce qu’on pourrait appeler les écrivains du palais.







La dernière publication de cette classe d'intellectuels particuliers est celle de Madiambal Diagne titrée : ‘’Ousmane Sonko - Adji Sarr, l'histoire : les confidences inédites de la victime" avec comme sous titre : ‘’le fait divers qui brûle le Sénégal’’. L’auteur dit avoir pris l’initiative, parce qu’il a constaté un ‘’silence coupable’’ qu’il fallait corriger. « Adji Sarr doit être entendue. C’est ce que je me suis dit au sortir de mon entretien avec elle, dès le début de l’affaire. Depuis le début, jamais ou peu de fois, on lui a donné l’opportunité de s’expliquer», explique-t-il.





Rappelons que Madiambal Diagne est un journaliste proche du palais qui revendique son amitié avec le président Macky Sall. D’ailleurs, c’est lui qui a servi de modérateur à la présentation du livre de Macky Sall ‘’Le Sénégal au cœur’’ en 2019. Le patron du journal Le Quotidien s’est distingué par des sorties incendiaires contre Ousmane Sonko dans ses chroniques ‘’Les lundis de Madiambal’’.





Avant lui, un autre journaliste connu pour ses accointances avec le régime a publié un livre de cette nature. Il s’agit de Cheikh Yérim Seck avec un ouvrage intitulé : « Macky Sall face à l’histoire. Passage sous scanner d’un pouvoir africain ». De prime abord, on dirait une critique contre la gestion de Macky. Mais l'opinion a plus retenu les passages qui concernent Sonko.





Le concerné ne s’y est pas trompé d’ailleurs. Lorsque Cheikh Yérim Seck a voulu lui envoyer un exemplaire dédicacé, il l’a décliné avec une réplique salée. « La stratégie de l’homme est connue : donner l’impression de s’attaquer à la gouvernance calamiteuse de Macky Sall pour mieux s’attaquer à la vraie cible de sa commande : PASTEF, ses militants et sympathisants".





Le livre de Yérim a été publié à la veille de l’ouverture du procès Sonko Adji-Sarr, comme livre de Madiambal sort dans un contexte fortement électoral.





Avant ces deux, il y a eu ce qu’on pourrait appeler une première génération d’écrivains du palais. On y retrouve le journaliste Abdou Latif Coulibaly et Abdou Aziz Diop. Le journaliste a été le premier à se lancer en 2015 avec son livre « Le Sénégal sous Macky Sall - De la vision à l'ambition - Les réalisations à mi-mandat ». Aziz Diop a suivi dans un ouvrage intitulé : « Macky Sall et la société du care : la radioscopie d’une politique sociale ».





Contrairement à Diagne et Seck dont la cible est Ousmane Sonko, Coulibaly et Diop cherchaient plutôt à vendre l’image de Macky Sall. On était loin d’ailleurs de l’animosité qui règne aujourd’hui sur le champ politique. A l’époque, Macky Sall avait du mal à rallier l’opinion à sa vision. Il avait donc besoin de communiquer sur ses programmes, ses projets. Ce qui a justifié ces deux publications.





Des ‘’livres courtisans’’ qui leur a valu d’être taxés de ‘’griots modernes et cravatés’’ qui rivalisent d’ardeur avec les griots attitrés comme Farba Ngom ou Khadim Samb.





Pour sa part, Latif est connu pour avoir été très critique avec le régime de Wade, comme en attestent ses ouvrages : ‘’Wade, un opposant au pouvoir, l’alternance piégée’’, ‘’Contes et mécomptes de l’Anoci’’.





Accusé d’avoir changé de logiciel, le journaliste devenu homme politique répond : « Je ne pense pas qu’il soit un livre dédié à la gloire d’un homme, mais plutôt dédié aux faits réalisés par un homme ». Les esprits fins et les adeptes de la subtilité comprendront !





Quoi qu’il en soit, dans l’un comme dans l’autre cas, ils étaient tous au service du prince, les uns pour passer le pinceau afin que l’image soit la plus belle possible, les autres pour flétrir au maximum son adversaire.