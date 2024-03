[Parole aux militants] El Hadj Ibrahima Ndiaye donne 5 bonnes raisons de voter pour Khalifa Sall

Après sa candidature avortée en 2019, Khalifa Ababacar Sall est bien de la partie pour cette présidentielle du 24 mars 2024. Pour le socialiste leader de la coalition « Takhawou Senegal », il s’agit enfin de matérialiser ses intentions pour le Sénégal d’où son slogan « Mottali yeene ». Dans cette rubrique réservée aux militants, El Hadj Ibrahima Ndiaye, son chargé de communication lève le voile sur ces intentions et donne cinq raisons de voter pour l’ancien maire de Dakar.



1-VOTER LE PRÉSIDENT KHALIFA ABABACAR SALL POUR LES 3 R : RENFORCER NOTRE VIVRE ENSEMBLE, REFONDER LA GOUVERNANCE, REDRESSER NOTRE E?CONOMIE

RENFORCER NOTRE VIVRE ENSEMBLE en s’appuyant sur le ge?nie propre de notre peuple et sur notre devise re?publicaine : un peuple, un but, une foi ; REFONDER LA GOUVERNANCE autour d’un pacte re?publicain qui adosse notre commun vouloir de vie commune a? un mode?le de gouvernance qui en garantit la cohe?sion et la permanence ; REDRESSER NOTRE E?CONOMIE : en s’appuyant en priorite? sur l’agriculture, l’e?levage et la pe?che qui be?ne?ficieront des investissements de l’Etat avec l’objectif d’ame?liorer leur productivite? et d’assurer la souverainete? alimentaire.

KHALIFA ABABACAR SALL C’EST AUSSI LES 3 P :

2-UN PROFIL :

Le Président Khalifa Ababacar Sall incarne les qualités essentielles d'un homme d'État. Il a acquis une vaste expérience politique et administrative tout au long de sa carrière. Son parcours témoigne d'une préparation solide pour exercer la charge de président de la République. En effet, peu de personnes connaissent le peuple se?ne?galais mieux que le président Khalifa Ababacar Sall, qui l’a tant de fois servi et pour avoir e?te? a? ses co?te?s dans les moments les plus difficiles. De par son expe?rience d’homme d’E?tat et de plus de vingt ans passe?s dans l’opposition, ses convictions se sont plus affirme?es. Avec le président Khalifa Ababacar Sall, il n’y aura ni fausses promesses ni reniement. Le président Khalifa Ababacar Sall s’est toujours distingué par son leadership visionnaire, son engagement envers le développement, les valeurs démocratiques, l’État de droit et le respect de la dignité humaine.

3- UN PARCOURS

Le parcours politique de Khalifa Ababacar Sall illustre sa préparation à exercer la charge de président de la République, capable de conduire le Sénégal vers un avenir meilleur.

- Nommé deux fois ministre de la République

- Élu quatre fois Député du Peuple

- Élu deux fois Maire de la Ville de Dakar

- Élu premier maire de la commune d’arrondissement de Grand Yoff

- Élu Secrétaire Général des Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)

- Élu Président des Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA)

- Consultant aux systèmes des Nations Unies pour la bonne gouvernance en Afrique.

4- PROGRAMME :

Le Président Khalifa Ababacar Sall, c’est un ambitieux programme inspiré par les conclusions des Assises nationales, axé autour du tryptique « l'Humain, l'Eau, la Terre » et qui conduira le Sénégal, dans la confiance retrouve?e et dans une espe?rance partage?e, vers un avenir de paix, de liberte?, de se?curite?, de prospe?rite? et de solidarite?. Il s'articule autour de cinq orientations stratégiques :

Orientation stratégique 1 : Vivre ensemble dans une communauté de valeurs et de destins.

Orientation stratégique 2 : refonder la gouvernance autour de principes partagés et acceptés pour garantir la cohésion et la permanence de notre vivre-ensemble

Orientation stratégique 3 : Inverser les tendances actuelles de notre économie pour bâtir un redressement productif

Orientation stratégique 4 : Investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie pour consacrer dans la pratique l'égalité des droits, la justice sociale, la solidarité et l’équité territoriale

Orientation stratégique 5 : Vivre ensemble dans une nation résolument engagée dans la construction de l'unité africaine et ouverte aux apports fécondants des autres





5-KHALIFA ABABACAR SALL POUR UNE NATION RÉCONCILIÉE

Dans un contexte marque? par une Re?publique abime?e, une de?mocratie saccage?e, des liberte?s bafoue?es, des services publics abandonne?s, des pans entiers de l’e?conomie chahute?s, sans compter les ine?galite?s croissantes et les fractures ouvertes qui menacent les e?quilibres fragiles de notre jeune Nation, le président Khalifa Ababacar Sall s’affirme comme le candidat de la réconciliation. Dans ce contexte politique assez particulier, le président Khalifa Ababacar Sall est le candidat capable d’amener le peuple sénégalais à faire Nation autour d’un nouveau pacte républicain et de principes partagés et acceptés par tous.