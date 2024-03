[Parole aux militants] El Hadj Sarr donne 05 bonnes raisons de voter Mamadou Lamine Diallo

Pour la deuxième fois, Mamadou Lamine Diallo est candidat à une élection présidentielle. Le leader de la coalition « MLD TEKKI » est un technocrate féru des questions économiques. Dans cette rubrique réservée aux militants, Dr El Hadj Sarr, président du mouvement des cadres revient sur le parcours du candidat et donne cinq raisons de faire de Mamadou Lamine Diallo le cinquième président du Sénégal.

“Mamadou Lamine Diallo, leader du Mouvement Politique Citoyen Tekki, se distingue par sa constance, sa cohérence, sa compétence, sa crédibilité et sa confiance.

Ingénieur-économiste de formation, diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École des Mines de Paris, ainsi que Docteur en Économie de l’École des Mines de Paris, il bénéficie d’une expertise solide dans les domaines économiques et politiques.

Fort d’une carrière internationale, notamment au sein de la Banque Mondiale à Washington et de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Mamadou Lamine Diallo a acquis une compréhension approfondie des enjeux économiques et des chocs exogènes qui affectent les économies africaines.

En tant que Député et Vice-Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, ainsi que membre fondateur et Président du Réseau parlementaire pour la Bonne Gouvernance des ressources minérales, il a démontré sa capacité à élaborer des politiques publiques pertinentes et à promouvoir la bonne gouvernance.

Mamadou Lamine Diallo est également un intellectuel prolifique, auteur de plusieurs ouvrages et publications, dont «?Les Africains sauveront-ils l’Afrique???» et «?Le Sénégal, un lion économique???», qui témoignent de son engagement envers le développement de l’Afrique et du Sénégal en particulier.

Sa vision de «?l’industrialisation planifiée?» s’inspire des réussites des nations asiatiques et propose des solutions novatrices pour résoudre des défis majeurs tels que le chômage des jeunes.

Lorsqu’il s’agit de présenter Mamadou Lamine Diallo comme candidat à l’élection présidentielle, plusieurs critères peuvent être mis en avant pour mettre en valeur ses qualifications, son expérience et sa capacité à assumer cette fonction importante. Voici quelques-uns de ces critères :

1-Expérience politique et parlementaire : Mamadou Lamine Diallo a une expérience significative en politique, ayant été élu Député et Vice-Président de l’Assemblée nationale du Sénégal à plusieurs reprises. Son parcours parlementaire démontre sa capacité à élaborer des lois, à diriger des commissions et à représenter les intérêts de ses électeurs.

2-Expertise économique et financière : En tant qu’ingénieur-économiste formé à des institutions prestigieuses telles que l’École Polytechnique de Paris et l’École des Mines de Paris, ainsi que sa carrière dans des organisations telles que la Banque Mondiale et la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Mamadou Lamine Diallo possède une expertise approfondie dans les domaines économiques et financiers, essentiels pour gérer les affaires publiques et promouvoir le développement économique.

3-Vision et programme politique : Mamadou Lamine Diallo a élaboré l’agenda de redressement national, une vision politique claire et des programmes détaillés pour répondre aux défis auxquels le Sénégal est confronté. Sa proposition d’«?industrialisation planifiée?», inspirée des réussites des nations asiatiques, montre sa capacité à proposer des solutions novatrices pour stimuler la croissance économique et créer des emplois, notamment pour les jeunes.

4. Engagement pour la bonne gouvernance : En tant que Président du Réseau parlementaire pour la Bonne Gouvernance des Ressources minérales et auteur d’ouvrages sur la responsabilité politique et économique, Mamadou Lamine Diallo est un ardent défenseur de la transparence, de la lutte contre la corruption et de la gestion responsable des ressources publiques.

5. Crédibilité : Mamadou Lamine Diallo est reconnu pour son intégrité personnelle et sa probité dans ses actions politiques. Son engagement envers les valeurs démocratiques et son respect des principes éthiques en font un candidat crédible et digne de confiance.

En résumé, Mamadou Lamine Diallo incarne l’intégrité, la compétence et la détermination nécessaires pour conduire le Sénégal vers un avenir prospère et durable. Sa vision holistique et son engagement envers la bonne gouvernance font de lui un leader respecté et digne de confiance.