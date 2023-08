El Malick Ndiaye, sur leur combat avec l'État : "Oui, nous y perdrons des plumes, mais ils y perdront bien plus"

Dans leur combat enclenché contre l'État, El Malick Ndiaye, secrétaire national de la communication de Pastef, dit être conscient qu'ils y perdront des plumes, mais que l'État y perdra plus.





"Oui, nous y perdrons des plumes, mais ils y perdront bien plus et leur image, à jamais, sera salie dans le monde. Qu'ils nous oppriment, qu'ils nous persécutent, nous arrêtent et même nous tuent, nous existerons et prendrons toujours le dessus. Comme l'or brut, le président Sonko est passé par mille feux?! Rien ni personne ne pourra l'empêcher de briller pour le Sénégal, pour l’Afrique. Chers amis, le vent du changement souffle sur le continent. Aucun dispositif, aucune barrière ne pourra retenir ce vent?! Les systèmes voleront en éclats et la détermination des patriotes africains prendra le dessus?! Un Sénégal prospère dans une Afrique souveraine se profile à l’horizon, mes amis?! Aucun sacrifice n'est de trop pour un Sénégal meilleur?!", a affirmé El Malick Ndiaye, lors du panel citoyen.





Il ajoute que de "patriotes du Sénégal", ils sont aujourd’hui devenus "patriotes africains du Sénégal" ."Notre leader, le président Ousmane Sonko du Sénégal, est devenu Ousmane Sonko pour l'Afrique. Rien ne nous sera offert, parce que nous œuvrons pour enterrer définitivement un système mafieux qui date des indépendances. Alors, nous devons rester stoïques, unis et endurants tout en sachant que l'issue ne peut être que victorieuse. Notre combat est à la fois multiforme et multidimensionnel. Au moment où les politiques classiques axaient leurs stratégies sur des méthodes machiavéliques de conservation de pouvoir, Pastef proposait la méthode des élus de Dieu qui repose sur la vérité et la vertu", fait-il savoir.





À l'en croire, le Sénégal a perdu son lustre d'antan. Car, jadis vitrine de l'Afrique en matière de démocratie, "le Sénégal est devenu la risée du monde". "Le pays où les droits de l'homme sont bafoués, les libertés individuelles et fondamentales confisquées ! Le pays où règne une terreur institutionnalisée, le pays où sa jeunesse a perdu tout espoir au point de préférer emprunter les routes de l'incertitude et de la mer, que dis-je, de la mort ! Nous sommes tous interpelés !", conclut-il.