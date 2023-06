Élection de Barthélemy Dias à la tête de Metropolis : Les félicitations d'Idrissa Seck

Barthélemy Dias a été promu à la tête de l'Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde (Metropolis). Idrissa Seck, ancien Président du Conseil économique, social et environnemental, s’associe "au concert de félicitations" à notre compatriote et maire de la ville de Dakar.





Selon lui, Barthélemy vient de "contribuer de fort belle manière au rayonnement du Sénégal dans le monde, en se hissant à la station de président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier (Metropolis).





A l'en croire, être le premier Africain à cette station est un honneur pour tous les Dakarois, Sénégalais et Africains.