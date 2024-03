Élection de Bassirou Diomaye Faye : Le Président du Conseil départemental de Ziguinchor décerne le mérite à Ousmane Sonko

Le président du Conseil départemental de Ziguinchor, Dr Ananias Georges Mansaly a salué l'élection du 5ème président de la République en la personne de Bassirou Diomaye Faye. Dr Georges Mansaly décerne le mérite au Maire de Ziguinchor Ousmame Sonko. L'élection du candidat de la coalition Diomaye Président est, selon lui, une victoire de la démocratie sénégalaise. "Nous avions rêvé de transformations positives et de ruptures constructives. Nous savions que le changement était possible.





Nous avons souhaité voir notre pays le Sénégal debout et au service de toutes les Sénégalaises et Sénégalais", a déclaré d'emblée le président du Conseil départemental de Ziguinchor .





Dr Georges Mansally félicite le 5 ème Président de la République élu, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Un Président, qui selon lui, va être au service exclusif de la Nation. Dr Georges Mansaly d'ajouter que l'espoir suscité, autour de Ousmane Sonko accompagné par des patriotes convaincus, s’est concrétisé.





Cependant, plus que la victoire du PASTEF, c’est le triomphe de la démocratie sénégalaise et des valeurs de justice sociale, d’éthique et de probité morale, fait savoir le Dr Ananias Georges Mansaly.





" Le chemin vers la restauration de l’Etat de droit a été difficile", a-t-il rappelé. ''Le changement, c’est maintenant'', croit dur comme fer le président du Conseil départemental de Ziguinchor.





"Nos jeunes veulent être formés et travailler. Nos femmes souhaitent s’autonomiser et contribuer à l’économie et à la vie de nos cités. Nos travailleurs désirent de meilleures conditions d’existence. Nos territoires méritent d’être valorisés et protégés. Les dynamiques de nos populations ne demandent qu’à être renforcées, nos institutions repensées", laisse savoir Dr Georges Mansaly.





Il prétend que c'est dans le travail acharné, l’abnégation et l’intelligence collective que cela va se faire.