Élection de Diomaye Faye : le message de Farba Ngom à ses partisans

D’après Source A, le très influent griot du président de la République sortant, Farba Ngom, a reçu ce lundi ses militants chez lui au lendemain de la chute du parti au pouvoir, Alliance pour la République (APR) à l’élection présidentielle du 24 mars dernier.



Voici ce que le député-maire des Agnams leur a dit : « Si vous êtes venus me voir, c’est sûrement parce que vous vous souciez de moi. Soyez-en remerciés. Pour ma part, je tiens à vous rassurer et vous dire que je suis serein. Je n’ai ni chaud ni froid. Je vous jure ! ».



Il poursuit : « Mieux, je n’ai jamais assez dormi jusqu’à hier. A partir de 05 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, quand j’ai fini de faire le calcul des procès-verbaux qui nous parviennent des Agnam, Oréfondé, Dabia, Thilogne, etc. Je suis monté dans ma chambre. J’ai prié avant de me coucher. »



L’aperiste rend « grâce à Dieu » car soutient-il : « Pendant longtemps nous avons connu, nous aussi, ce que c’est de gagner une élection. »



Farba Ngom ajoute : « Nous avons traversé la séance électorale sans mort d’homme. Le lundi, les Sénégalais sont allés au travail. Nous avons assisté à une bonne organisation de l’élection. Notre candidat Amadou Ba a félicité le nouveau Président. Le président sortant, Macky Sall, l’a fait aussi. Il nous revient à nous aussi de le féliciter. Je trouve que c’est ingrat de ne pas féliciter le vainqueur d’une élection » avant de conclure :



« Ceux qui habitent Benn Barack ou Koumpentoum jusqu’à Ziguinchor, je tiens à dire que nous sommes tous des Sénégalais. Rassurez-vous ! Cette fois, c’est un certain Bassirou Diomaye Faye qui prend le pouvoir. Mais, le Sénégal reste uni. C’est la justice divine. Acceptons-le comme tel. C’est tout ce que j’ai à vous dire ».