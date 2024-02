Élection présidentielle :16 candidats demandent au Conseil constitutionnel de fixer une date

Les 16 candidats membres du FC25 ont choisi l'heure à laquelle le président Macky Sall les a invités à dialoguer pour saisir le Conseil constitutionnel. De manière individuelle, ils ont posé des requêtes sur la table des sept sages, ce lundi 26 février. Des requêtes "aux fins de constater et de remédier à la carence du président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle en refusant ainsi de donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel nº1/C/2024 du 15 février 2024".







Dans les 16 requêtes déposées, ces candidats demandent au Conseil constitutionnel de choisir une date.

Porte-parole du jour, Thierno Alassane Sall explique : "Le Conseil avait poliment invité le président Macky Sall à fixer une date. De ce qu'on dit, le juge n'invite pas. Ils doivent ordonner pour n'avoir pas été suffisamment clairs avec quelqu'un qui n'aime pas la clarté. Cette fois, il faut que le Conseil soit très très clair et précis. Monsieur Macky doit fixer la date, sinon le Conseil lui-même doit le faire. Le Conseil a la compétence et la capacité de le faire devant le refus manifeste et la carence de Macky Sall."





Autre demande, l'anticipation "sur les risques de crise en constatant que monsieur Macky Sall peut nous amener jusqu'au 2 avril sans qu'on ait un président installé". D'après les 16 candidats, le Conseil constitutionnel doit agir afin d'éviter "le vœu qu'il (Macky Sall) a de faire un intérim au-delà du 2avril et anticiper pour éviter que le Sénégal soit dans une crise".





Thierno Alassane Sall, au nom du FC25, a estimé que "si le Conseil ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait au chaos qui est prévisible".





C'est donc de la responsabilité "du conseil, étant le régulateur de l'élection présidentielle, de prendre les dispositions qui s'imposent".