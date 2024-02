Élection présidentielle : La France appelle les autorités sénégalaises à tenir le scrutin "le plus rapidement possible"

Paris revient à la charge à propos de la crise politique qui secoue le Sénégal. A travers une note postée sur son site officiel, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères appelle les autorités de Dakar à organiser l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, en vertu des dispositions de la Charte fondamentale.















"La France réitère son appel aux autorités à organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques", lit-on dans ce document parcouru par Seneweb.





Paris dit, par ailleurs, encourager tous les acteurs sénégalais à "privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal".