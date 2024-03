Élection présidentielle : Le président mauritanien félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a adressé ses chaleureuses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, élu président du Sénégal, saluant la confiance témoignée par le peuple sénégalais à son égard pour diriger le pays.





Dans un télégramme transmis à Bassirou Diomaye Faye, le président Ghazouani a exprimé sa satisfaction quant au déroulement pacifique et responsable de l'élection présidentielle au Sénégal. Il a souligné que cette démarche démontre la maturité de la démocratie sénégalaise, offrant ainsi une solide base pour le développement et la stabilité du pays.