Élection présidentielle : les 7 mesures que Juge Deme propose aux candidats

C'est sur sa page Facebook que l'ancien magistrat, Ibrahima Hamidou Deme a fait une publication pour inviter les candidats à l'élection présidentielle à faire de la réforme de la justice, une de leurs priorités. Ainsi, il propose sept (7) mesures constitutives « pour la réforme de la justice » qui sont, pour lui, à la fois l’émanation d’une volonté populaire et la formulation des attentes maintes fois répétées par les acteurs de la Justice :





1. Réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa composition comme dans son fonctionnement. Concrètement, d’une part par l’ouverture du Conseil aux personnalités extérieures à la magistrature, notamment la société civile, les parlementaires, le barreau et les professeurs de droit et d’autre part en instaurant une procédure inclusive et transparente par un appel à candidature avec des critères de sélection objectifs comme la probité, la compétence, l’indépendance et l’ancienneté.





2. Réformer le Conseil Constitutionnel en mettant fin au pouvoir exclusif de nomination de ses membres par le Président de la République qui ne pourra nommer désormais que deux membres parmi les 7. Les 5 autres seront désignés 1 par l’Assemblée Nationale, 1 par les magistrats, 1 par le barreau, 1 par les Universités et enfin un professeur de droit désigné par la société civile.





3. Réformer la politique pénale du ministère de la justice en la rendant impartiale, se limitant à des directives générales à l’exclusion des instructions dans les affaires particulières.





4. Abroger l’article 139 du code de procédure pénale qui permet au ministère public de faire placer et de maintenir en détention les personnes poursuivies pour les infractions contre la sûreté de l’Etat en vertu des articles 56 à 100 du code pénal.





5. Instaurer un juge des libertés et de la détention qui décidera désormais du placement en détention provisoire et sur les éventuelles demandes de mise en liberté en lieu et place du juge d’instruction.





6. Améliorer les conditions de détention dans les unités d’enquête et dans les prisons notamment en :





a. Aménageant et équipant les cellules de détention dans les unités de police et de gendarmerie.





b. Construisant, réhabilitant et équipant les établissements pénitentiaires.





c. Recrutant et formant à l’encadrement et à la préparation à la réinsertion sociale des condamnés.