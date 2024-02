Election Présidentielle : les candidats spoliés pour la reprise intégrale du processus

Le Front Démocratique pour des Élections Inclusives (regroupant les candidats recalés) est contre la décision du Conseil Constitutionnel annulant le décret du Président de la République qui a reporté l’élection du 25 février 2024. Ces candidats prennent acte de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. Toutefois, ils exigent une concertation nationale aux fins d’avoir un processus électoral démocratique transparent et inclusif. « Cette reprise intégrale du processus, en termes clairs, postule que toutes les décisions prises concernant l’élection présidentielle du 25 février 2024 sont caduques. Le Conseil constitutionnel qui ne communique pas ses avis et décisions par des formules ambigües n’a nulle part ordonné à l’Exécutif d’organiser l’élection présidentielle avant le 2 avril », ont précisé les membres du collectif des candidats spoliés. Le collectif demande à l’Exécutif de se conformer à cet esprit, de remplir lui aussi ses missions au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions.



Dans la foulée, les candidats spoliés se démarquent des marches pouvant déboucher sur la déstabilisation du Sénégal. « Nous engageons les autorités compétentes explicitement mentionnées dans la décision du Conseil constitutionnel, le Président de la République en tête, à aller sans délai vers une élection présidentielle apaisée, démocratique, transparente et inclusive dans les meilleurs délais pour la stabilité du pays », propose le collectif.