Élection présidentielle : Pape Djibril Fall invite Oumar Youm et Serigne Guèye Diop à venir l'accompagner

Le leader des Serviteurs, Pape Djibril Fall, tend la main aux dignes fils du département de Mbour. Il les invite à venir faire bloc autour de son mouvement qui aujourd'hui par la force des choses est devenu un parti politique.





En effet, le département de Mbour pèse très lourd dans l'échiquier électoral. Malgré son poids, le leader des Serviteurs estime que le département n'a rien obtenu au cours du magistère de Macky Sall.





"Ce département regorge de profils très intéressants qui ont tout donné pour le Sénégal et pour leur département. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas été reconnus par celui qu'ils accompagnaient à la tête du pays en 2012, en l'occurrence le Président Macky Sall. Nous demandons aux maires Serigne Guèye Diop et Oumar Youm, de venir accompagner cette dynamique qui a fini de cristalliser l'attention et l'espoir des fils et filles du Sénégal particulièrement ceux de Mbour. Les efforts qu'ils ont consentis pour permettre au Président Macky Sall d'arriver au pouvoir n'ont pas été récompensés à sa juste valeur. Ils ont un candidat, je leur demande solennellement de venir soutenir les Serviteurs qui ont une vision et une ambition claires pour notre pays le Sénégal", lance Pape Djibril Fall.





Le parti du député était ce mercredi à Sandiara pour l'installation d'une cellule communale. Le député n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler que sur les 557 communes que comptent le Sénégal, ils ont installé des cellules dans plus de 400 communes. Mieux encore, ils sont dans 41 départements sur les 46.