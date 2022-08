Elections législatives 2022 : Les gagnants et les grands perdants du scrutin

Il végète au bas du classement aussi bien aux locales de janvier qu’aux législatives de dimanche dernier. Élu député en 2017 sous la bannière de Wattu Sénégal, une coalition jadis drivée par le PDS, l’ancien président de l'Assemblée nationale, Pape Diop, éprouve toujours des difficultés quand il part en solo. Les deux dernières joutes en sont les parfaites illustrations. Tout comme sa reconquête ratée de la ville de Dakar, son retour à l’assemblée nationale se fera au forceps.



Ceci, au moment où un de ses responsables récemment exclu du parti, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, investi par la coalition Wallu Sénégal, opère une razzia à Mbacké avec un score sans appel. De quoi faire pâlir ses anciens camarades de Bokk guis-guis et son ex-mentor, Pape Diop.

C’est sans doute le flop des flops ! Serigne Mansour Sy Djamil n’était pas candidat, mais son appel à voter Benno Bokk Yakaar a tenu en haleine l’opinion pendant plusieurs jours. Tellement personne ne s’y attendait, surtout venant d’un des députés de l’opposition les plus critiques avec le président Macky Sall et sa coalition BBY qu’il ne ratait jamais dans ses sorties. Ses véhémentes diatribes qui retentissent encore à l’hémicycle, refont surface dans les réseaux sociaux.Ses bisbilles avec la coalition Yewwi Askan wi lors des très contestées investitures étaient connues. Cependant, pour certains, comme Aïda Sopi Niang membre-fondatrice de Bës Du Niak, elles (ces bisbilles) ne sauraient en aucun cas servir de motif pour justifier un quelconque reniement.« Face à l’histoire et à ma vision de la politique, je suis au regret de ne pas agréer cette décision du parti de rejoindre BBY. Je choisis de le dire publiquement afin que nul n'en ignore. Ceci entre dans le cadre de mon droit à me tracer une voie en parfait accord avec mes convictions idéologiques de gauche et ma posture de combattante des droits de la femme et des valeurs inculquées par un père qui de là-haut ne me pardonnerait aucun compromis ou compromission sur mes convictions. De ce fait, je choisis de rester dans l'opposition », a déclaré l’adjointe au maire de Dakar annonçant son divorce avec Bës Du Niak.Ce revirement à 360 degrés de Mansour Sy Djamil, redonne tout son sens à l’adage selon lequel : « en politique, il ne faut jamais dire jamais ».