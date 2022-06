Elections législatives : Wallu Sénégal dénonce le rejet de la liste de Yaw et dépose un recours pour exclure celle de BBY

À travers un communiqué parvenu à Seneweb, la grande coalition Wallu Sénégal dit avoir pris acte de l’arrêté n°013389 de ce 30 mai 2022, portant acceptation de la recevabilité de sa liste de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



Cependant, cette coalition de l'opposition s'en prend au régime du président Macky Sall et à son ministre de l’Intérieur qui, d’après eux, ont une fois de plus instrumentalisé l’Administration sénégalaise pour sélectionner les candidats et poser des actes purement politiciens en direction des élections législatives du 31 juillet 2022.



«Le ministre Antoine Félix Diome, bras armé de Macky Sall, nous a habitués à user de fourberies, combines, manipulations et acrobaties juridiques pour mettre en œuvre ses velléités d’élimination d’adversaires politiques comme Karim Wade et Khalifa Sall. Cet arrêté démontre la volonté affichée d’exclure une des listes de l’opposition, en l’occurrence la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi, alors que Benno Bokk Yaakaar est doublement irrecevable, d'une part, pour violation des règles encadrant le parrainage, puisque leur nombre de parrains déposés excède le nombre requis par la loi et, d’autre part, pour non-respect de la parité homme-femme», lit-on dans le communiqué.



En effet, la Grande coalition Wallu Sénégal rejette de la manière la plus énergique le système de parrainage imposé unilatéralement pour se préchoisir et sélectionner ses adversaires politiques et antidémocratiques qui est en violation de la décision de la Cour de justice de la Cedeao du 28 avril 2021.



Toutefois, elle estime que tout dans le processus électoral mené par Antoine Félix Diome est opaque, arbitraire, inéquitable et indigne d’un État de droit, dont ses seuls objectifs restent d’éliminer des adversaires politiques.



Sur ce, la grande coalition Wallu Sénégal interpelle, à nouveau, l’opinion nationale, internationale et les acteurs politiques sur la délicate question du fichier électoral frauduleux et faussement audité par le ministre de l’Intérieur.



Ainsi, cette coalition de l'opposition alerte l’opinion nationale et internationale sur la gravité de la situation actuelle qui pourrait faire basculer le Sénégal vers des lendemains troubles et incertains, et annonce avoir déposé, ce mardi 31 mai 2022, les recours idoines auprès du Conseil constitutionnel.