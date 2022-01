Élections locales: Le président Macky demande « une évaluation globale »

Attendu à 20 heures, c’est à 22 heures 45 minutes que le traditionnel communiqué du conseil des ministres est tombé. La première réunion d’après débâcle locale ne pouvait pas être une formalité entre le chef, Macky Sall et ses lieutenants sévèrement laminés dans plusieurs localités stratégiques. La séance d’explication aura naturellement durée plus qu’auparavant puisque, d’après certaines sources, le Général qui a lui-même préparé le terrain pour ses troupes ne comprend toujours pas les raisons de la débâcle.



Ainsi après avoir « magnifié », dans le communiqué « l’organisation, le 23 janvier 2022, dans le calme et la sérénité, des élections territoriales », le président Macky Sall a demandé à son ministre de l’intérieur Antoine Diome une « évaluation globale » de ces joutes.

Par ailleurs, il a salué « la fiabilité de notre système électoral et félicite le Ministre de l’Intérieur, l’Administration territoriale, la Commission électorale nationale autonome (CENA), les acteurs du processus électoral, notamment, les électeurs qui se sont mobilisés le jour du scrutin afin de (i) consolider la démocratie sénégalaise et ; (ii) d’approfondir notre politique de décentralisation et de développement territorial ».