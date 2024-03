[Programme] Élu, Khalifa Ababacar Sall va renforcer les coopératives d’habitat des Sénégalais de l’Extérieur

Khalifa Ababacar Sall Président de la République il promet de restaurer le leadership diplomatique du Sénégal, en l’engageant, dans les domaines économiques et commerciaux découlant sur des partenariats bénéfiques, souligne son programme rendu public depuis ce 9 mars.











S’il est élu président de la République, Khalifa Ababacar Sall compte diversifier et rééquilibrer les partenariats politiques, diplomatiques et économiques du Sénégal, en renforçant la coopération Sud-Sud et avec les pays émergents. Il sera ainsi procédé à « l’élargissement de la base de partenaires économiques pour diversifier les relations commerciales ».









Dans le programme de Khalifa Président, il est mis en avant l’élaboration et application d’une politique migratoire nationale, en partenariat avec les pays de départ et d’accueil. A cet égard, les autorités vont assurer une meilleure représentation et une protection adéquate des Sénégalais de l’extérieur via les consulats et les associations de Sénégalais.









Le candidat de Khalifa Président va engager, dans le cadre sous régional, des négociations avec les pays d’accueil pour promouvoir la migration circulaire. Il est aussi prévu une mesure phare qui vise à « encourager la création de coopératives d’habitat des Sénégalais de l’extérieur et mettre systématiquement à leur disposition un quota incompressible dans les lotissements et programmes de logement initiés par l’État ».