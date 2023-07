Émeutes de juin : Je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation” (Macky Sall)

Dans un discours prononcé ce lundi 3 juillet, le Président Macky Sall a fermement condamné les récents événements qui ont secoué le pays du 1er au 3 juin 2023. Ces manifestations ont été marquées par une violence sans précédent, causant la perte de vies humaines, des blessés et la destruction massive de biens publics et privés. Le chef de l'État a souligné l'importance de protéger la vie et la dignité de tous les citoyens sénégalais, mettant en garde contre les dangers d'une instrumentalisation politique de ces désaccords.





"Aucun de nos fils, aucune de nos filles, ne doit payer de sa vie les désaccords qui s’expriment dans nos sociétés. La vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l’autel d’intérêts politiques. Nous avons l’obligation de protéger la vie et la dignité de tous les sénégalais, de toutes les sénégalaises", a déclaré le Président Sall, exprimant ainsi sa préoccupation face aux tragédies humaines qui se sont produites lors des manifestations.





Le Président Sall a souligné le caractère inacceptable de la violence qui a éclaté pendant les manifestations et a déploré les actes de vandalisme et de pillage qui ont accompagné les événements. Il a également noté la simultanéité de ces violences avec une cyberattaque contre des sites gouvernementaux stratégiques et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité. Il a cependant précisé que ces actes n'avaient rien à voir avec une quelconque revendication politique.





"Rien, ni aucune revendication ne saurait justifier qu’on tue, qu’on diffuse des messages de haine et de violence dans les réseaux sociaux, qu’on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des Consulats, des ambulances –même un corbillard- , des universités et des écoles comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifiques et intellectuelles et plonger notre pays dans les ténèbres de l’obscurantisme", a-t-il souligné.





Le Président a dénoncé les auteurs, les commanditaires et les complices de ces actes criminels et a promis qu'ils répondraient de leurs actions devant la justice. Il a tenu à rassurer la population sur le fait que les enquêtes se poursuivaient et que toute la lumière serait faite sur ces événements.





"Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Nous ferons toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays. Pour ma part, j’affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l’État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel", a déclaré le Président Macky Sall avec détermination.





Le chef de l'État a également exprimé sa solidarité envers les victimes de ces violences qui ont perdu leurs biens. Il a reconnu que de nombreuses personnes étaient plongées dans la détresse en raison de la perte de leurs emplois ou de la menace qui pèse sur ceux-ci.





"Je pense également à toutes celles et tous ceux plongés aujourd’hui dans la détresse, parce que leurs emplois sont perdus ou menacés. C’est le Sénégal qui se lève tôt, qui travaille dur toute la journée et qui se couche tard qui est ainsi atteint", a-t-il dit, manifestant sa compassion envers ceux qui sont touchés par les conséquences de ces événements tragiques.