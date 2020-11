Émigration clandestine : Ce que l'on sait sur l'interpellation à Joal de 59 personnes dont 18 femmes et un mineur

Les départs pour le périlleux voyage « Barça ou Barsak » se poursuivent malgré les nombreux décès liés à ce phénomène ces derniers mois. 59 personnes dont 52 candidats à l’émigration clandestine, 2 organisateurs et 5 présumés complices, ont été interceptées et arrêtées à Mbaling (Mbour), ce vendredi vers 3 heures du matin, par la gendarmerie de Joal.Les hommes du capitaine Christelle Pauline Kantoussan, commandant la compagnie de gendarmerie de Mbour, ont, suite à une investigation, interceptés le véhicule qui transportait les migrants clandestins vers leur lieu d'embarquement. Le groupe de migrants (52 au total, dont 18 femmes et un mineur) est composé de 6 Sénégalais, 44 Maliens, un Gambien et un Gabonais.Ils ont été arrêtés de même que les complices qui les avaient logés dans une maison de transit à Mbaling et toute la logistique et les provisions destinées au voyage ont été saisies par la gendarmerie.Une enquête est ouverte par le parquet du tribunal d’instance de Mbour.