Emigration clandestine, diplomatie, intégration : Aissata Tall Sall décline sa feuille de route

La nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise a décliné, hier, sa feuille de route à l'occasion de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Amadou Ba. Me Aissata Tall Sall, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a salué le succès de la diplomatie sénégalaise au plan international avant d'annoncer les grands axes de la politique qu'elle entend mettre en œuvre afin de mieux asseoir son rayonnement. Elle a levé un coin du voile sur des solutions à mettre en oeuvre pour lutter contre l'émigration clandestine et faciliter l'insertion des Sénégalais de la diaspora.Il s’agit, déclare-t-elle d’emblée, de « Doter notre action diplomatique d’une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. De recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins, par l'importance que nous accorderons aux institutions d’intégration économique (OMVS, OMVG, UEMOA, Union africaine, etc.). De définir et d'adopter une politique cohérente et efficace de placement de nos cadres au sein des organisations intergouvernementales ».Pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, il faut, en outre, « Décider d’une meilleure carte diplomatique pour l'adapter aux réalités géopolitiques et à nos priorités en matière de développement économique et social. Et Travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement social de notre pays ».Aïssata Tall Sall, dans son discours lu devant les autorités administratives, diplomates et personnels du ministère, entre autres, n’occulte pas pour autant la recrudescence de l'émigration clandestine au Sénégal ces derniers jours. Il faut, préconise-t-elle, aller « vers une Politique novatrice et hardie de lutte contre l'émigration clandestine. Nous devons aller vers la mise en place effective d’une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale », envisage la nouvelle patronne de la diplomatie sénégalaise.« A nos enfants qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l’espoir qu’une vie meilleure est possible ici, dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le (…) réussite qui ne serait possible qu’ailleurs ».A l'endroit du président de la République, Aissata Tall Sall rassure : « Nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c’est d’abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays et en portent très haut l’étendard ».« Nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi, par leur action continue à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie, un pays qui compte dans la sphère internationale, dont la voix, l'action et le soutien sont sollicités et activement recherchés. Notre diplomatie a incontestablement engrangé des résultats qui nous sont enviés et ce, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale », tient-elle à souligner.Avec l'arrivée du président Macky Sall en 2012, « ce succès s’est consolidé et s’est même renforcé », reconnaît-elle. « En quelques années, le Sénégal, sous l'impulsion et le leadership du président Macky Sall, a pu confirmer tous les jours son statut d’Etat respecté, consulté et sollicité sur toutes les questions majeures qui mobilisent la communauté internationale », conclut l'avocate.