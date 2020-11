Emigration clandestine : « L’objectif du gouvernement n’est pas de dénombrer des morts » (A. F. Diome)

Antoine Felix Diome sur l'émigration Clandestine

Dans le cadre de sa stratégie de communication, le gouvernement du Sénégal a lancé ce mardi l’initiative dénommée « Gouvernement face à la presse ». Ces rencontres destinées aux médias se tiendront chaque 14 jours au building administratif. Pour ce premier jour, 10 ministres seront sur la table de la conférence. Ils sont entre autres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé et de l’action sociale, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, le ministre de l’Assainissement…





Lors de sa prise de parole, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome a traité plusieurs questions entre l’émigration clandestine qui est aujourd’hui au cœur de l’actualité, et la récurrence des incendies dans les marchés. Selon lui, on n'a jamais suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le phénomène de l’émigration clandestine. « L’objectif du gouvernement n’est pas de dénombrer des morts mais pour trouver des solutions. Des solutions par rapport à l’emploi, mais coordonnées pour mettre fin à ce phénomène », précise le ministre.





Pour ce qui est des éléments de la Gardia civil espagnole, il indique qu’ils sont présents dans nos côtes depuis 2006.





S’agissant de la récurrence des incendies dans les marchés, M. Diome a rappelé que plus de 70 incendies ont été dénombrés dans l’ensemble du territoire. Et c’est symptomatique à l’organisation des marchés. C’est pourquoi le chef de l’Etat a mis en place un programme de réhabilitation des marchés.