Émigration clandestine: Mamadou Diagne Fada et Cie annoncent des concertations sur l’emploi des jeunes

Suite à une réunion tenue ce mercredi 18 novembre 2020 à la permanence du Parti, les cadres réformateurs du LDR Yessal se sont exprimés sur la situation nationale notamment sur l'émigration clandestine, la rentrée des classes 2020-2021 et les préparatifs de la campagne arachidière.« Appréciant la question de l'émigration clandestine, les cadres réformateurs condamnent vigoureusement le recours récurrent à cette périlleuse aventure et s'insurgent avec véhémence contre toutes les personnes impliquées dans cette tragédie qui est en train de décimer la jeunesse de notre pays », lit-on dans un communiqué des cadres du LDR/ Yessal.Face à cette situation, Mamadou Diagne Fada et Cie s'interrogent sur les conséquences désastreuses de ce fléau « qui impacte directement l'avenir de nos concitoyens jeunes. Car, disent-ils, la jeunesse constitue le socle sur lequel nous devons nous appuyer pour asseoir les bases de l'émergence du Sénégal très chère aux pouvoirs publics eu égard ».Dans le même sillage, les cadres réformateurs ont informé de leur volonté d’organiser dans les meilleurs délais une concertation nationale sur l'emploi des jeunes pour contribuer au recadrage et à la consolidation des projets et programmes de développement en cours de réalisation.Selon eux, cette démarche inclusive participera à la résolution des lancinantes questions structurelles prioritaires comme le chômage des jeunes avec ses effets néfastes dans le développement du pays.Cependant, Mamadou Diagne Fada et ses camarades regrettent le contentieux opposant certains parents d'élèves et écoles privées au sujet du règlement des prétendus arriérés suite au dernier confinement général de la population.Pour terminer, les cadres du LDR Yassal ont souligné que la campagne arachidière se présente sous de bons hospices grâce au caractère exceptionnel de l’abondance de la pluviométrie et aux efforts du gouvernement.