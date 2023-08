Emprisonnement de Sonko:Bougane exige sa libération et accuse Macky





Le placement sous mandat de dépôt du leader de Pastef Ousmane Sonko n'est pas du goût de Bougane Guèye. Le patron du mouvement Gueum sa Bop exige la libération immédiate du maire de Ziguinchor. Pour lui, c'est le président Macky Sall qui est derrière cette décision. Il invite le peuple à se tenir debout pour préserver la démocratie. Seneweb vous livre le communiqué intégral.





"Emprisonner Ousmane Sonko, ça a toujours été le rêve de Macky Sall.





Les magistrats du système ont fait le job pour satisfaire la commande du Roi. Ce système, à travers ces animateurs, encourage la corruption, produit des hauts fonctionnaires milliardaires corrompus et promoteurs de pauvreté, décide à tout prix d'éliminer tous les opposants qui veulent débarrasser le Sénégal des politiciens professionnels toujours à la solde de la France.





La détermination du peuple permettra de mettre fin à la dictature d'un régime en fin de règne. Il est temps de nous unir contre cette énième injustice.

Le mouvement Gueum Sa Bopp exige la libération immédiate de Sonko et appelle le peuple à défendre la démocratie et ses principaux animateurs.

Ensemble, brisons les chaînes de l'injustice pour construire un avenir meilleur.





Notre solidarité au parti Pastef et notre détermination face au diable, permettront la libération de Ousmane Sonko pour que le Sénégal retrouve sa dignité.

Le tournant est décisif pour cette jeunesse assoiffée de changement et de rupture.





Nous ne fléchissons pas dans notre quête d'un Sénégal meilleur, plus juste et plus libre.

# Free Sonko