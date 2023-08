Emprisonnement et dissolution de Pastef : Ces faits qui ont perdu Ousmane Sonko, d’après Cheikh Issa Sall

L’emprisonnement d'Ousmane Sonko, suivi de la dissolution de son parti Pastef n’est qu’une suite logique et prévisible. Dans l’émission "Grand Jury" de ce dimanche, Cheikh Issa Sall dit avoir prédit une telle situation.





« J’avais prédit que Pastef allait très rapidement sortir du champ politique, parce qu’ils étaient venus par effraction dans un champ qu’ils ne connaissaient pas et les méthodes utilisées n’étaient pas des plus appropriées pour avancer en politique », explique le maire de la ville de Mbour.





Comme pour charger davantage l’ex-Pastef, Cheikh Issa Sall poursuit : « Dans le champ politique, c’est des discussions, c’est la confrontation des idées, c’est porter un projet de société, essayer de le faire comprendre et de le faire accepter par les populations puis se battre par des moyens démocratiques au niveau de toutes les élections organisées afin d’avoir des positions qui nous permettent de mettre en œuvre ces projets. La démarche de Pastef, c’était des agressions physiques, des agressions verbales, c’est l’appel à la violence. Dans les débats, lorsqu’on n’est pas avec eux, on est attaqué à outrance et parfois même en utilisant des méthodes extrêmement violentes qui avaient même poussé quelques intellectuels à vouloir se désengager du débat public. Ce qui est extrêmement dommageable pour notre pays. »





Poursuivant, Cheikh Issa Sall estime qu’on ne peut pas « accepter qu’un parti politique ait des liens avec des organisations terroristes ».





En parlant de ces intellectuels, le maire de Mbour n’a pas manqué de lancer une pique aux 140 intellectuels signataires d’une pétition « visant la libération d'Ousmane Sonko, des détenus politiques et la préservation de la démocratie et de l’État de droit ».