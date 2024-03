EN CAMPAGNE A TAMBACOUNDA : Aly Ngouille Ndiaye raille Amadou Ba et promet 4 millions d'emplois

Le candidat Aly Ngouille Ndiaye, accompagné du président du Conseil régional de la jeunesse de Tambacounda, Mahamadou Tidiane Diallo, était dans l'après-midi d'hier à Tambacounda où sa caravane a été accueillie en grande pompe par ses militants et sympathisants venus de tous les départements de la région. Il a saisi cette occasion pour se prononcer sur le chômage endémique et promet 4 millions d'emplois, contrairement à Amadou Ba qui n'a promis qu'un million.





Selon le candidat de la coalition AlyNgouille2024, l'ancien Premier ministre n'a pas la solution, puisqu'il ne connait pas les problèmes des jeunes. "La région de Tambacounda ne devrait pas avoir de problème d'eau, d'emploi... Vous avez toutes les ressources pour accueillir tout ce qu'il fallait comme investissements structurants dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie. Tambacounda est riche en potentiels. Il y a le sous-sol qui est riche, il y a l'or, le coton. Malheureusement, on a laissé cette région comme tant d'autres...".





L'ancien ministre de l'Agriculture de déplorer les mauvais choix qui ont été opérés dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie. "On a fait une mauvaise orientation politique de la région de Tamba qui regorge d'énormes potentialités génératrices de revenus. Tambacounda ne devrait pas avoir de problèmes d'eau. Il y a un fleuve à côté, des vallées, des mares. Malheureusement, ils ne sont pas exploités. Tambacounda devrait être une région exportatrice de légumes, compte tenu de ses terres qui sont fertiles. Le taux de chômage est important et il faudra lui trouver une solution, et la solution est dans notre programme", a-t-il annoncé.





Aly Ngouille Ndiaye n'a pas manqué de railler le candidat de Benno qui a promis un million d'emplois aux jeunes.





Selon lui, Amadou Ba ne peut pas apporter des solutions à l'emploi des jeunes. Par contre, lui Aly Ngouille Ndiaye s'engage à créer 4 millions d'emplois. "Quand Macky Sall venait au pouvoir, le taux de chômage était de 12 %. Aujourd'hui, il a augmenté de 23 %. Je créerai 4 millions d'emplois. Un million seulement dans le domaine de l'agriculture et dans les autres secteurs, il est possible de créer trois millions d'emplois. Dans le secteur de l'agriculture, il faut simplement aménager et faire la maîtrise de l'eau. Il faut investir dans le secteur pour créer massivement de l'emploi et faire une production qui nous amène vers la souveraineté alimentaire au terme d'un premier mandat. Nous allons créer un fonds d'impulsion pour le secteur de l'industrie parce que celui qui produit doit transformer pour créer des emplois durables, stables et rémunérateurs en investissant dans le secteur de l'industrie qui accompagne le secteur de l'agriculture. Nous allons renforcer non seulement le million d'emplois créés, mais nous allons en créer encore pour l'industrie. Les deux nous donneront des valeurs ajoutées. Nous avons de la terre, de l'eau, de braves jeunes et des femmes. Rien que la filière coton, c'est des milliers d'emplois".