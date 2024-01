Enfant retrouvé mort à Keur Mbaye Fall : le propriétaire du véhicule relâché

Rebondissement dans l’affaire des deux enfants retrouvés dans un véhicule à la Cité Poste de Keur Mbaye Fall, l’un décédé et l’autre en état de choc et grièvement blessé.



L’Observateur informe que le propriétaire du véhicule, un marabout interpellé après la découverte macabre, a été finalement libéré.



« C’était juste pour les auditions pour les besoins de l’enquête », justifie une source proche du dossier.



L’interlocuteur du journal, un habitué des enquêtes criminelles, souffle que « pour l’heure, rien est exclu » et « toutes les pistes sont explorées » pour faire la lumière sur cette affaire.