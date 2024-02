Enregistrement des candidats à la Présidentielle : Les précisions de la RTS

Ce samedi, Amadou Ba, mandataire de Bassirou Diomaye Faye, et Cheih Tidiane Diéye, ont été empêchés d'entrer à la RTS pour enregistrer leur message pour la campagne électorale. La chaîne nationale, sur les réseaux sociaux, avait semble-t-il anticipé cette situation.





En effet, sur un post sur les réseaux sociaux ce vendredi soir, la RTS expliquait qu'elle ne s'occupait que de l'enregistrement et de la diffusion, mais c'est au CNRA (et d'autres institutions) de régler les questions juridiques.