Enseignement supérieur, Conditions des femmes, Chômage des jeunes… : Mame Boye Diao, préoccupé par le sort de Diourbel, propose des solutions viables

La situation de la ville de Diourbel préoccupe le candidat El Hadji Mamadou Diao. Ce sort contraste avec les potentialités de la région. « Il faut être de bonne foi pour le reconnaître car ça saute à l'œil nu: Diourbel est une localité exsangue. Ce en dépit de ses potentialités économiques indéniables. Cette situation est la résultante de l'inertie des pouvoirs publics », a laissé entendre El Hadji Mamadou Diao.



Pour lui, l’Université Alioune Diop de Bambey n’est pas à l’aune de la dimension culturelle et sociologique de la région. Les conditions d’études doivent être améliorées dans cette institution.



" En lieu et place d'une université digne de la dimension spirituelle et de la sociologie de la région, on a érigé un centre où des étudiants venus d’ailleurs se sentent à l'étroit faute de ne pas pouvoir se loger décemment. Une université digne de Diourbel aurait dû être pourvue de logements adéquats susceptibles d'avoir des répercussions positives sur les résultats scolaires », a évoqué le candidat. Cela est une preuve d’incohérence qui caractérise certains secteurs clés de la nation.



Il estime que les tenants de l’actuel pouvoir public ne priorisent pas la création des conditions de réussite des étudiants.



"A y voir, c'est plutôt l'effet d'annonce sur fond de populisme qui intéresse les pouvoirs publics et non la réussite des étudiants par la mise en place de bonnes conditions d'études", a décrié El Hadji Mamadou Diao.



Les filières des universités doivent tenir compte des potentialités de chaque région. Sans quoi, les universités continueront à former des étudiants qui éprouvent toutes les peines du monde pour s’insérer. "Un enseignement digne de ce nom ne saurait passer outre les potentialités socio-économiques spécifiques à chaque région du Sénégal. Mieux vaut prendre en compte les filières existantes que de confiner les étudiants dans des filières inutiles et pourvoyeuses de chômeurs », relève-t-il.



Il plaide la reconsidération de l’éducation d’une manière spécifique et de l’assainissement supérieur d’une manière générale. L’autre point de discours, c’est le sous-emploi. Sous ce rapport, il déplore le fait que beaucoup de jeunes sont obligés de conduire les motos Jakarta pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille.



« Comme dans toutes les régions du Sénégal, on a comme l'impression que le seul métier existant ici, c’est la conduite des Jakarta. C'est certes un métier loin d'être sot, mais on gagnerait à organiser ces jeunes pour répondre aux préoccupations aussi bien des usagers que des conducteurs eux-mêmes », propose El Hadji Mamadou Diao.



De plus, le sort de la femme est au cœur du programme du candidat de la coalition Diao 2024. Il préconise une politique de discrimination positive destinée à soutenir les activités génératrices de revenus des femmes.



" La promotion de la femme ne doit pas se limiter à des vœux pieux et à l’amusement de la galerie par une promotion, tous azimuts des droits. Il faut une discrimination positive en faveur des braves femmes du secteur informel qui sont des actrices de développement. Des mesures d'accompagnement adéquates feraient d’elles, des leviers du développement », a argumenté le candidat à l’élection présidentielle.